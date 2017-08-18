В Ростове на Космонавтов на день отключат воду

Posted 18 августа 2017, 11:09
Published 18 августа 2017, 11:09
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Также воды не будет на улицах Добровольского, Стартовая, бульваре Комарова и проспекте Королева. Ограничения будут действовать 22 августа.
Кроме того, с 08.30 мск 23 августа по 06.00 24 августа водоснабжения не будет от улицы Первой Конной Армии до Образцовой и от Плужной до Клубной.
Напомним, в пятницу Азов остался без воды из-за аварии. Также воды нет в Новошахтинске и Красном Сулине.
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