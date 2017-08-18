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Posted 18 августа 2017, 11:09

Published 18 августа 2017, 11:09

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

В Ростове на Космонавтов на день отключат воду

18 августа 2017, 11:09
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону из-за проведения техработ на нескольких улицах, в том числе проспекте Космонавтов, на день отключат воду, передает горадминистрация.

Также воды не будет на улицах Добровольского, Стартовая, бульваре Комарова и проспекте Королева. Ограничения будут действовать 22 августа.

Кроме того, с 08.30 мск 23 августа по 06.00 24 августа водоснабжения не будет от улицы Первой Конной Армии до Образцовой и от Плужной до Клубной.

Напомним, в пятницу Азов остался без воды из-за аварии. Также воды нет в Новошахтинске и Красном Сулине.

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