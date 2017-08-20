Более 1 тыс человек тушат под Ростовом пожар, начавшийся в четверг

В Усть-Донецком районе Ростовской области к тушению начавшегося в четверг пожара привлекли свыше тысячи человек, используются почти 200 единиц техники, передает правительство региона.