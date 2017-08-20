Более 1 тыс человек тушат под Ростовом пожар, начавшийся в четверг

"Сейчас нейтрализованы 6 из 8 очагов возгорания. Угроза для городов и сел отсутствует", - говорится в публикации.
Отмечается, что в ликвидации огня участвуют самолеты и вертолеты. Они уже сбросили 1,5 тысячи тонн воды.
Напомним, возгорание произошло в четверг. Воспламенилась сухая растительность. Далее огонь перешел на лесной массив.
Ранее сообщалось, что специалисты опахали 350 километров вокруг населенных пунктов. Пламя прошло 2 тысячи гектаров.
Кроме того, был организован оперативный штаб по ликвидации ЧС.
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