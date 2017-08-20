Голый мужчина прогулялся по центру Ростова

Posted 20 августа 2017, 07:42
Published 20 августа 2017, 07:42
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
"Инцидент произошел на улице Максима Горького. На мужчине были только тапочки", - говорится в публикации.
Автор публикации приложил фото, на котором виден голый местный житель. Пользователи призвали не смеяться над случившемся, так как, по их мнению, человек может быть болен.
"Необходимо арестовать мужчину на 15 суток. У него отпадет желание совершать подобные поступки", - написал один из местных жителей в комментариях.
Другие горожане рассказали, что в руках мужчины были ключи от квартиры. Инцидент произошел в субботу.
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