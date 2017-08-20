Летящий к Земле астероид не представляет опасности - ученые

Posted 20 августа 2017, 11:57
Published 20 августа 2017, 11:57
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"Расстояние между космическим объектом и Землей составит 7 миллионов километров. Это произойдет 1 сентября. Однако никакой угрозы для человечества нет", - говорится в публикации.
Отмечается, что эта ситуация интересна с точки зрения науки. Диаметр объекта составляет более 4 километров.
В теории астероид может уничтожить жизнь на планете при столкновении. По мнению специалистов, они знают обо всех потенциально опасных для Земли объектах. Их движение можно предсказать на десятилетия вперед.
Издание пишет, что в 2029 году на расстоянии 37 тысяч километров от Земли пролетит еще один астероид. Его диаметр составляет свыше 300 метров.
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