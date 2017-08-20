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Microsoft дополнила Skype новыми опциями

20 августа 2017, 01:11
Компания Microsoft приступила к тестированию новой версии Skype, которая была дополнена некоторыми долгожданными опциями, пишет Life.ru.

Прежде всего разработчики измени интерфейс приложения, который теперь напоминает мобильную версию программы. Также в компьютерной версии приложения была добавлена панель, отображающая все файлы, которые были отправлены или приняты пользователем.

В групповом чате пользователи теперь могут воспользоваться функцией упоминания собеседника. Для этого в сообщении необходимо перед именем собеседника поставить значок "@".

Еще в свежую версию Skype была добавлена возможность совершения расширенных групповых звонков с возможностью обмена реакциями.

В настоящее время скачать обновленную версию программы могут лишь участники Skype Insider. Однако присоединиться к тестированию могут пользователи настольных компьютеров на базе операционных систем Windows и MacOS.

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