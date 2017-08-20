Microsoft дополнила Skype новыми опциями

Прежде всего разработчики измени интерфейс приложения, который теперь напоминает мобильную версию программы. Также в компьютерной версии приложения была добавлена панель, отображающая все файлы, которые были отправлены или приняты пользователем.
В групповом чате пользователи теперь могут воспользоваться функцией упоминания собеседника. Для этого в сообщении необходимо перед именем собеседника поставить значок "@".
Еще в свежую версию Skype была добавлена возможность совершения расширенных групповых звонков с возможностью обмена реакциями.
В настоящее время скачать обновленную версию программы могут лишь участники Skype Insider. Однако присоединиться к тестированию могут пользователи настольных компьютеров на базе операционных систем Windows и MacOS.
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