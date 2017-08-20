Сотни ростовчан останутся без света на один день

Света не будет на улицах Татарская, Белорусская, Украинская, Алтайская, Закруткина, Кизлярская, Нижегородская, Искусственная, Всесоюзная, Набережная.
Также на это время электричество выключат в переулках Мезенский, Охотский, Сахалинский, Второй, Третий, Четвертый Сахалинский, Тузлов, Покровский, Чертковский, Самбекский, Синегорский, Чувашский, Краснофлотский, Молодогвардейский, Промысловый, Станционный, Фиолетова.
Кроме того, с 28 августа по 5 сентября каждый день света не будет на улицах Амбулаторная, Подгорная и в переулке Саперный.
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