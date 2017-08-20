rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Сотни ростовчан останутся без света на один день

20 августа 2017, 19:07
В Ростове-на-Дону 28 августа множество домов останутся без электричества из-за техработ, передает в воскресенье горадминистрация.

Света не будет на улицах Татарская, Белорусская, Украинская, Алтайская, Закруткина, Кизлярская, Нижегородская, Искусственная, Всесоюзная, Набережная.

Также на это время электричество выключат в переулках Мезенский, Охотский, Сахалинский, Второй, Третий, Четвертый Сахалинский, Тузлов, Покровский, Чертковский, Самбекский, Синегорский, Чувашский, Краснофлотский, Молодогвардейский, Промысловый, Станционный, Фиолетова.

Кроме того, с 28 августа по 5 сентября каждый день света не будет на улицах Амбулаторная, Подгорная и в переулке Саперный.

р1

У вас часто отключают свет?
Материалы по теме
Свет будут отключать в Ростове из-за угрозы аварийВ Ростове наказали водителя Porsche, проехавшего на красный свет
#Новости#Новости Ростова#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00