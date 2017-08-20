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Posted 20 августа 2017, 18:53

Published 20 августа 2017, 18:53

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Сотрудников "Краснодара" удалили из-за реплик на игре с "Ростовом"

20 августа 2017, 18:53
Во время футбольного матча "Ростов" - "Краснодар" были удалены двое сотрудников кубанского клуба после ссоры с арбитром, передает корреспондент RostovGazeta с игры.

"Арбитр удалил с матч врача краснодарского клуба из-за ссоры. Последний потребовал удалить игрока "Ростова" Владимира Дядюна, который якобы сделал подкат одному из футболистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, с матча ушел и помощник тренера "Краснодара".

Местные СМИ пишут, что судья не пускал на поле медиков для оказания помощи раненому футболисту краснодарского клуба. Говорится, что врач оттолкнул руку арбитра.

Игра проходит в воскресенье в донской столице в рамках чемпионата РФ. Она началась в 20.00 мск.

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