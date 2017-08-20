Сотрудников "Краснодара" удалили из-за реплик на игре с "Ростовом"

Posted 20 августа 2017, 18:53
Published 20 августа 2017, 18:53
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Арбитр удалил с матч врача краснодарского клуба из-за ссоры. Последний потребовал удалить игрока "Ростова" Владимира Дядюна, который якобы сделал подкат одному из футболистов", - говорится в сообщении.
Кроме того, с матча ушел и помощник тренера "Краснодара".
Местные СМИ пишут, что судья не пускал на поле медиков для оказания помощи раненому футболисту краснодарского клуба. Говорится, что врач оттолкнул руку арбитра.
Игра проходит в воскресенье в донской столице в рамках чемпионата РФ. Она началась в 20.00 мск.
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