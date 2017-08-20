Сотрудников "Краснодара" удалили из-за реплик на игре с "Ростовом"

Во время футбольного матча "Ростов" - "Краснодар" были удалены двое сотрудников кубанского клуба после ссоры с арбитром, передает корреспондент RostovGazeta с игры.

"Арбитр удалил с матч врача краснодарского клуба из-за ссоры. Последний потребовал удалить игрока "Ростова" Владимира Дядюна, который якобы сделал подкат одному из футболистов", - говорится в сообщении. Кроме того, с матча ушел и помощник тренера "Краснодара". Местные СМИ пишут, что судья не пускал на поле медиков для оказания помощи раненому футболисту краснодарского клуба. Говорится, что врач оттолкнул руку арбитра. Игра проходит в воскресенье в донской столице в рамках чемпионата РФ. Она началась в 20.00 мск. р1 Вы любите футбол? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.