Книги об истории и детективы пришли на смену порно романам

Posted 21 августа 2017, 10:58
Published 21 августа 2017, 10:58
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
"Еще 5-7 лет назад женские романы пользовались большой популярностью. В то время на пике популярности были бразильские сериалы, и россияне чаще приобретали книги со схожим сюжетом. Сейчас популярностью пользуются исторические сериалы, детективы и фильмы о полицейских. Соответственно, и книг об этом стали читать больше", – рассказывает он.
Среди популярных на юге России авторов Чеченев назвал книги Евгения Водолазкина и Алексея Иванова, тиражи которых достигают сотни тысяч экземпляров. При этом средний тираж издаваемых в России книг составляет около 3-4 тысяч. Более половины книг в стране издается и вовсе тиражом менее 500 экземпляров.
По словам Чеченева, эротическая литература популярностью среди россиян не пользовалась никогда. "Эротическая литература – это выдумки. В обзоре самых популярных книг вы такой литературы не найдете. Я понимаю смотреть, а читать-то там что?", - удивляется эксперт.
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