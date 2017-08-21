Книги об истории и детективы пришли на смену порно романам

"Еще 5-7 лет назад женские романы пользовались большой популярностью. В то время на пике популярности были бразильские сериалы, и россияне чаще приобретали книги со схожим сюжетом. Сейчас популярностью пользуются исторические сериалы, детективы и фильмы о полицейских. Соответственно, и книг об этом стали читать больше", – рассказывает он.