Площадь пожара в частном секторе в Ростове возросла до 10 тыс кв м

Площадь пожара в частном секторе в центре города Ростова-на-Дону возросла до 10 тысяч квадратных метров, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в нежилом помещении по улице Нижегородской, но из-за сильного ветра быстро перебросилось на соседние дома. "Общая площадь возгорания к настоящему времени увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены около 30 домов", - отметили в пресс-службе. В тушении пожара также участвуют около 600 человек и 250 единиц техники, в том числе и семь вертолетов. Материалы по теме Еще пять вертолетов прилетят тушить пожар в центре Ростова