Площадь пожара в частном секторе в Ростове возросла до 10 тыс кв м

Posted 21 августа 2017, 15:10
Published 21 августа 2017, 15:10
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
Возгорание произошло в нежилом помещении по улице Нижегородской, но из-за сильного ветра быстро перебросилось на соседние дома.
"Общая площадь возгорания к настоящему времени увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены около 30 домов", - отметили в пресс-службе.
В тушении пожара также участвуют около 600 человек и 250 единиц техники, в том числе и семь вертолетов.