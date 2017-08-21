Полицейские попросили не допускать мародерства после пожара в Ростове

Напомним, пожар произошел днем в понедельник. Загорелись около 100 построек на общей площади в 12 тысяч квадратных метров. На место прибыл донской губернатор Василий Голубев. Под его руководством был организован оперативный штаб. При пожаре никто не погиб, трое были госпитализированы. Из-за сложившейся ситуации в городе ввели чрезвычайный режим.