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Posted 21 августа 2017, 18:07

Published 21 августа 2017, 18:07

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

Полицейские попросили не допускать мародерства после пожара в Ростове

21 августа 2017, 18:07
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Полицейские возьмут на ночь под охрану Пролетарский район Ростова-на-Дону, чтобы не допустить мародерства после крупнейшего пожара в частном секторе в городе в понедельник, сообщил начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Ранее отмечалось, что к ликвидации пожара в городе присоединились около 160 полицейских из восьми отделов полиции.

"Мы берем под охрану весь район, чтобы не было допущено мародерство", - отметил он.

По его словам, погорельцам в приоритетном порядке начнут выдавать паспорта.

Напомним, пожар произошел днем в понедельник. Загорелись около 100 построек на общей площади в 12 тысяч квадратных метров. На место прибыл донской губернатор Василий Голубев. Под его руководством был организован оперативный штаб. При пожаре никто не погиб, трое были госпитализированы. Из-за сложившейся ситуации в городе ввели чрезвычайный режим.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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