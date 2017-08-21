Ростовчане не испугались вируса Коксаки в Турции

"Ничего не изменилось, покупка туров в Турцию не прекратилась", - рассказала представитель фирмы Sunmar. Также она добавила, что ее туристы приезжают из Турции и говорят о том, что никакого вируса там нет. "Я сама неделю назад вернулась из Турции и признаков вируса там не обнаружила, поэтому не очень понятно, кто распространяет такие ложные сведения", - сообщила туроператор.