Ростовчане не испугались вируса Коксаки в Турции

Информация о вирусе Коксаки появилась в СМИ в начале августа, в связи с возросшим числом заболевших туристов в Турции. Роспотребнадзор уже получил 832 жалобы на заражение вирусом российских туристов.
"Ничего не изменилось, покупка туров в Турцию не прекратилась", - рассказала представитель фирмы Sunmar. Также она добавила, что ее туристы приезжают из Турции и говорят о том, что никакого вируса там нет. "Я сама неделю назад вернулась из Турции и признаков вируса там не обнаружила, поэтому не очень понятно, кто распространяет такие ложные сведения", - сообщила туроператор.
В туристическом агентстве "Ростов-тур" также сообщили, что информация о появлении вируса Коксаки не испугала ростовчан. "У нас в Ростове боевой народ, поэтому отказа еще ни одного не поступало, а вот бронирования на туры в Турцию на сегодняшний день есть", - рассказала туроператор.
Менеджер Олеся Пуртова из турагенства Pegas Touristik рассказала, что их туристы также возвращаются здоровыми без признаков заболевания. "Информация о появлении вируса никак не отразилась на покупке билетов в Турцию в нашем агентстве, отказов не было, и из наших туристов никто не заболел", - сообщила Пуртова.
Вирус Коксаки - это инфекция, относящаяся к семейству герпетических вирусов, живущих и размножающихся в пищеварительном тракте человека. Главный отличительный признак этого вируса – сыпь на руках, груди, иногда на голове. Дети дошкольного и младшего школьного возраста - самая восприимчивая к заболеванию категория. Заразиться вирусом можно через питьевую воду и воду в бассейнах, а также через загрязненные продукты питания.