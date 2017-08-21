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Posted 21 августа 2017, 07:05

Published 21 августа 2017, 07:05

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Жители Ростова разоблачили попрашайку

21 августа 2017, 07:05
Жители Ростова-на-Дону в субботу днем на одной из главных улиц города разоблачили попрашайку, выдававшую себя за старушку, передает корреспондент RostovGazeta.

Когда с женщины сняли платок и пальто, то вместо старушки под ними оказалась молодая женщина. По словам очевидцев, она по несколько раз в день сидит в разных частях города и выпрашивает деньги.

Мошенницей оказалась гражданка Украины. Разоблачившие ее мужчины не стали вызывать полицию.

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