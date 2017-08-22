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Posted 22 августа 2017, 11:34

Published 22 августа 2017, 11:34

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Более 20 улиц Ростова в сентябре останутся без горячей воды

22 августа 2017, 11:34
В Ростове-на-Дону сотни горожан останутся на четыре дня без горячей воды из-за техработ, передает горадминистрация.

Воды не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Лелюшенко, Миронова, Думенко Орбитальная, Венеры, Каракумская, проспектах Королева и Космонавтов.

Также ограничения будут действовать в пределах улиц Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, Новаторов, Врубовая, переулка Актюбинский.

Кроме того воду будут отключать в центре города и западном жилом массиве.

Отключат водоснабжение с 4 по 8 сентября.

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