Более 20 улиц Ростова в сентябре останутся без горячей воды

В Ростове-на-Дону сотни горожан останутся на четыре дня без горячей воды из-за техработ, передает горадминистрация.

Воды не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Лелюшенко, Миронова, Думенко Орбитальная, Венеры, Каракумская, проспектах Королева и Космонавтов. Также ограничения будут действовать в пределах улиц Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, Новаторов, Врубовая, переулка Актюбинский. Кроме того воду будут отключать в центре города и западном жилом массиве. Отключат водоснабжение с 4 по 8 сентября. р1 У вас часто отключают воду? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.