Более 20 улиц Ростова в сентябре останутся без горячей воды

Posted 22 августа 2017, 11:34
Published 22 августа 2017, 11:34
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Воды не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Лелюшенко, Миронова, Думенко Орбитальная, Венеры, Каракумская, проспектах Королева и Космонавтов.
Также ограничения будут действовать в пределах улиц Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, Новаторов, Врубовая, переулка Актюбинский.
Кроме того воду будут отключать в центре города и западном жилом массиве.
Отключат водоснабжение с 4 по 8 сентября.
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