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Число пострадавших из-за пожара в Ростове выросло до 58 человек

22 августа 2017, 12:43
В Ростове-на-Дону в медучреждения после пожара на улице Нижегородской обратились 58 местных жителей, передает во вторник правительство региона.

"В результате госпитализировали 7 человек. Трое получили ожоги. Также пострадал один работник МЧС, который занимался ликвидацией огня", - говорится в публикации.

Медпункты функционируют в каждом пункте временного размещения пострадавших. Врачи осмотрели каждого из обратившихся в медучреждения. Кроме того, пострадавшим в ближайшее время восстановят медицинские полисы. Глава региона Василий Голубев потребовал максимально ускорить эту работу.

Более 100 строений загорелись в городе в понедельник. Специалисты эвакуировали более 500 граждан.

Потушили пожар во вторник. Появились сведения об одном погибшем.

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