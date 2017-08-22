Число пострадавших из-за пожара в Ростове выросло до 58 человек

"В результате госпитализировали 7 человек. Трое получили ожоги. Также пострадал один работник МЧС, который занимался ликвидацией огня", - говорится в публикации.
Медпункты функционируют в каждом пункте временного размещения пострадавших. Врачи осмотрели каждого из обратившихся в медучреждения. Кроме того, пострадавшим в ближайшее время восстановят медицинские полисы. Глава региона Василий Голубев потребовал максимально ускорить эту работу.
Более 100 строений загорелись в городе в понедельник. Специалисты эвакуировали более 500 граждан.
Потушили пожар во вторник. Появились сведения об одном погибшем.
р1