Число пострадавших из-за пожара в Ростове выросло до 58 человек

Медпункты функционируют в каждом пункте временного размещения пострадавших. Врачи осмотрели каждого из обратившихся в медучреждения. Кроме того, пострадавшим в ближайшее время восстановят медицинские полисы. Глава региона Василий Голубев потребовал максимально ускорить эту работу.