Крупнейший пожар в центре Ростова не смогли потушить с самолета – военные

Posted 22 августа 2017, 13:48
Published 22 августа 2017, 13:48
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Напомним, дом в Ростове загорелся по полудню, из-за сильного ветра и плотной застройки в центре города огонь быстро распространился на соседние участки. Огнем были охвачены около 120 помещений. Пожар тушили с вертолетов "Ми-6" и "Ми-8". Ранее отмечалось, что при тушении крупнейшего лесного пожара под Ростовом задействовали также самолеты.
"Самолет летит со скоростью 350 километров в час и сбрасывает 40 тонн воды. За 30 секунд он преодолевает 5 километров, соответственно за две секунды он бы охватил весь район пожара. Однако сбросить всю воду одновременно он не может, большая ее часть ушла бы на соседние дома, разбила бы стекла домов", - пояснил представитель пресс-службы.
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