Крупнейший пожар в центре Ростова не смогли потушить с самолета – военные

"Самолет летит со скоростью 350 километров в час и сбрасывает 40 тонн воды. За 30 секунд он преодолевает 5 километров, соответственно за две секунды он бы охватил весь район пожара. Однако сбросить всю воду одновременно он не может, большая ее часть ушла бы на соседние дома, разбила бы стекла домов", - пояснил представитель пресс-службы.