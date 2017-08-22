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Posted 22 августа 2017, 10:50

Published 22 августа 2017, 10:50

Modified 11 сентября 2022, 09:00

Updated 11 сентября 2022, 09:00

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ростовском пожаре

22 августа 2017, 10:50
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил оказать медпомощь пострадавшим в результате пожара в Ростове-на-Дону на улице Нижегородской, сообщается на сайте правительства.

"Необходимо оказать медпомощь местным жителям. Также нужно разместить их для временного проживания и провести оценку ущерба", - говорится в публикации.

Ранее говорилось, что медпомощь понадобилась 58 горожанам. Также пострадал один работник МЧС. Кроме того, в пожаре погиб пенсионер.

Напомним, пламя охватило свыше 100 зданий. Местных жителей эвакуировали и разместили в двух школах.

Огонь потушили во вторник, применялась авиация.

Р1

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