Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ростовском пожаре

Posted 22 августа 2017, 10:50
Published 22 августа 2017, 10:50
Modified 11 сентября 2022, 09:00
Updated 11 сентября 2022, 09:00
"Необходимо оказать медпомощь местным жителям. Также нужно разместить их для временного проживания и провести оценку ущерба", - говорится в публикации.
Ранее говорилось, что медпомощь понадобилась 58 горожанам. Также пострадал один работник МЧС. Кроме того, в пожаре погиб пенсионер.
Напомним, пламя охватило свыше 100 зданий. Местных жителей эвакуировали и разместили в двух школах.
Огонь потушили во вторник, применялась авиация.
Р1