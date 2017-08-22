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Posted 22 августа 2017, 13:09

Published 22 августа 2017, 13:09

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты заработали на Дону

22 августа 2017, 13:09
Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты открыли в Зимовниковском районе Ростовской области, эти сведения опубликовало региональное правительство.

"В течение нескольких месяцев в районе смонтировали три новых здания с медоборудованием и мебелью", - сказано в публикации.

Пункты рассчитаны на прием 2,5 тысяч пациенток. Средства на новые ФАП выделили из регионального и районного бюджетов, общей суммой в 2,6 миллиона рублей.

Напомним, в 2016 году в области установили свыше 600 медзаведений модульного типа.

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