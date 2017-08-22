Пожарные из Краснодара присоединились к ликвидации огня в центре Ростова

Posted 21 августа 2017, 21:26
Published 21 августа 2017, 21:26
Modified 11 сентября 2022, 16:25
Updated 11 сентября 2022, 16:25
После локализации пожара тушение продолжится в ночное время. Напомним, возгорание произошло около полудня в понедельник в районе центральной площади города. Пожар быстро распространился на соседние дома, его локализовать удалось только спустя шесть часов. В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь и разбирают завалы. Отмечается, что под ними могут находиться люди.
"Ночью продолжатся работы по ликвидации возгорания. В помощь прибыли пожарные из Краснодарского края", - отметили в пресс-службе.
В больницу обратились 36 пострадавших, 5 из них госпитализировали. С места происшествия также эвакуировали около 600 человек, в том числе младенцев. Всех из разместили в соседних школах в пунктах временного пребывания. С утра им будет оказана материальная помощь.