Пожарные из Краснодара присоединились к ликвидации огня в центре Ростова

После локализации пожара тушение продолжится в ночное время. Напомним, возгорание произошло около полудня в понедельник в районе центральной площади города. Пожар быстро распространился на соседние дома, его локализовать удалось только спустя шесть часов. В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь и разбирают завалы. Отмечается, что под ними могут находиться люди.