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Пожарные из Краснодара присоединились к ликвидации огня в центре Ростова

22 августа 2017, 00:26
Группировки пожарных сил из Краснодара присоединились к ликвидации последствий пожара на территории города Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

После локализации пожара тушение продолжится в ночное время. Напомним, возгорание произошло около полудня в понедельник в районе центральной площади города. Пожар быстро распространился на соседние дома, его локализовать удалось только спустя шесть часов. В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь и разбирают завалы. Отмечается, что под ними могут находиться люди.

"Ночью продолжатся работы по ликвидации возгорания. В помощь прибыли пожарные из Краснодарского края", - отметили в пресс-службе.

В больницу обратились 36 пострадавших, 5 из них госпитализировали. С места происшествия также эвакуировали около 600 человек, в том числе младенцев. Всех из разместили в соседних школах в пунктах временного пребывания. С утра им будет оказана материальная помощь.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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