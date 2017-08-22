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Posted 22 августа 2017, 08:58

Published 22 августа 2017, 08:58

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

Школа, где находятся пострадавшие от пожара в Ростове, откроется 1 сентября

22 августа 2017, 08:58
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Глава Ростовской области Василий Голубев поручил открыть 1 сентября школу, в которой сейчас разместили пострадавших из-за пожара в Ростове, передает во вторник правительство региона.

"В школе №5 организовали пункт временного размещения пострадавших. Она должна заработать 1 сентября без сбоев", - говорится в публикации.

Также губернатор поручил оказать детям, попавшим в зону ЧС, помощь в подготовке к новому учебному году. Кроме того, два детсада рядом закрыли на карантин.

В понедельник загорелся нежилой дом. Из-за ветра огонь охватил десятки зданий. В итоге эвакуировали более 500 граждан.

Потушили пожар во вторник. К медикам обратились 45 человек.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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