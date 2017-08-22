СКР предъявил обвинение ростовскому режиссеру Серебренникову

Напомним, что утром 22 августа ростовчанин был задержан по подозрению в организации многомиллионных хищений. Режиссеру с мировым именем инкриминируется организация хищения бюджетных денежных средств, которые были предназначены для реализации проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о сумме в размере 68 миллионов рублей.