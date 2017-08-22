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Posted 22 августа 2017, 14:15

Published 22 августа 2017, 14:15

Modified 11 сентября 2022, 09:01

Updated 11 сентября 2022, 09:01

СКР предъявил обвинение ростовскому режиссеру Серебренникову

22 августа 2017, 14:15
Известному уроженцу Ростова-на-Дону, режиссеру Кириллу Серебренникову, было предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере, сообщает Следком РФ.

Напомним, что утром 22 августа ростовчанин был задержан по подозрению в организации многомиллионных хищений. Режиссеру с мировым именем инкриминируется организация хищения бюджетных денежных средств, которые были предназначены для реализации проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о сумме в размере 68 миллионов рублей.

Сам Серебренников свою вину не признал. Следствие продолжает работать по делу.

Ранее Кирилл Серебренников привлекался к расследованию уголовного дела только как свидетель. В настоящее время в Санкт Петербурге проходят съемки нового кинофильма ростовского режиссера о Викторе Цое.

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#Анна Петрова#Культура#Новости
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