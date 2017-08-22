СКР предъявил обвинение ростовскому режиссеру Серебренникову

Posted 22 августа 2017, 14:15
Published 22 августа 2017, 14:15
Modified 11 сентября 2022, 09:01
Updated 11 сентября 2022, 09:01
Напомним, что утром 22 августа ростовчанин был задержан по подозрению в организации многомиллионных хищений. Режиссеру с мировым именем инкриминируется организация хищения бюджетных денежных средств, которые были предназначены для реализации проекта "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о сумме в размере 68 миллионов рублей.
Сам Серебренников свою вину не признал. Следствие продолжает работать по делу.
Ранее Кирилл Серебренников привлекался к расследованию уголовного дела только как свидетель. В настоящее время в Санкт Петербурге проходят съемки нового кинофильма ростовского режиссера о Викторе Цое.
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