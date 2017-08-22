Стало известно, чем россияне болеют чаще всего

Так, по данным специалистов Минздрава, наиболее уязвимы у жителей российских регионов органы дыхания. Жители нашей страны нередко заболевают острым ларингитом, бронхитом, пневмонией, трахеитом. Только в 2016 году медиками было зафиксировано 20,8 тысячи случаев на 100 тысяч человек. Такие высокие показатели обусловлены тем, что зачастую россияне, заболевая, не уходят на больничный и не соблюдают постельный режим, а переносят недомогание на ногах.