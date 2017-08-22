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Posted 22 августа 2017, 10:04

Published 22 августа 2017, 10:04

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

В Ростове могли сгореть 500 жилых домов из-за пожара

22 августа 2017, 10:04
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону во время крупного пожара на улице Нижегородской пожарным удалось предотвратить возгорание 500 домовладений, передает МЧС РФ.

"Пожарные не допустили перекидывания огня на 500 домов, в которых проживают свыше 2 тысяч человек", - говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты ликвидировали открытое горение. Также с воздуха огонь тушили 7 вертолетов и 2 самолета.

Инцидент случился в понедельник. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 55 человек, в том числе сотрудник МЧС.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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