В Ростове могли сгореть 500 жилых домов из-за пожара

Posted 22 августа 2017, 10:04
Published 22 августа 2017, 10:04
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
"Пожарные не допустили перекидывания огня на 500 домов, в которых проживают свыше 2 тысяч человек", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты ликвидировали открытое горение. Также с воздуха огонь тушили 7 вертолетов и 2 самолета.
Инцидент случился в понедельник. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 55 человек, в том числе сотрудник МЧС.
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