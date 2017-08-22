В Ростове началось оформление временных документов пострадавшим от пожара

"Сейчас идет работа с гражданами по восстановлению утраченных документов. Пострадавшим помогают оформить временные документы", - говорится в публикации.
Отмечается, что центр располагается на улице Станиславского, 302.
Напомним, в понедельник загорелись более 100 зданий. В результате эвакуировали свыше 500 горожан. Медпомощь понадобилась 45 погорельцам.
Потушили огонь во вторник утром. Во всем регионе объявили режим ЧС. Точная причина инцидента пока неизвестна. Однако рассматривается версия о поджоге.
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