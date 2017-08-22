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В Ростове началось оформление временных документов пострадавшим от пожара

22 августа 2017, 11:02
В Ростове-на-Дону в центре первоочередного жизнеобеспечения населения работают 4 кабинета, в которых пострадавшие из-за пожара горожане могут оформить временные документы, передает во вторник горадминистрация.

"Сейчас идет работа с гражданами по восстановлению утраченных документов. Пострадавшим помогают оформить временные документы", - говорится в публикации.

Отмечается, что центр располагается на улице Станиславского, 302.

Напомним, в понедельник загорелись более 100 зданий. В результате эвакуировали свыше 500 горожан. Медпомощь понадобилась 45 погорельцам.

Потушили огонь во вторник утром. Во всем регионе объявили режим ЧС. Точная причина инцидента пока неизвестна. Однако рассматривается версия о поджоге.

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