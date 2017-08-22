В Ростове началось оформление временных документов пострадавшим от пожара

В Ростове-на-Дону в центре первоочередного жизнеобеспечения населения работают 4 кабинета, в которых пострадавшие из-за пожара горожане могут оформить временные документы, передает во вторник горадминистрация.