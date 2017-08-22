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Posted 22 августа 2017, 07:40

Published 22 августа 2017, 07:40

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

В Ростове за помощью обратились 467 пострадавших из-за пожара

22 августа 2017, 07:40
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону после пожара на улице Нижегородской помощь специалистов потребовалась 467 пострадавшим, передает правительство региона.

"После возгорания за помощью обратились 467 пострадавших. Повреждения получили 123 строения", - говорится в публикации.

Отмечается, что во вторник специалисты начали адресный обход. В результате полный список пострадавших из-за огня будет составлен в течение дня.

В области ввели режим ЧС. Организуются пункты сбора гумпомощи.

Изначально в понедельник загорелся нежилой дом. Ветер перенес пламя на другие строения. Помощь медиков понадобилась 45 пострадавшим.

Глава области Василий Голубев поручил проверить все нежилые помещения в регионе.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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