В Ростове за помощью обратились 467 пострадавших из-за пожара

Posted 22 августа 2017, 07:40
Published 22 августа 2017, 07:40
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
"После возгорания за помощью обратились 467 пострадавших. Повреждения получили 123 строения", - говорится в публикации.
Отмечается, что во вторник специалисты начали адресный обход. В результате полный список пострадавших из-за огня будет составлен в течение дня.
В области ввели режим ЧС. Организуются пункты сбора гумпомощи.
Изначально в понедельник загорелся нежилой дом. Ветер перенес пламя на другие строения. Помощь медиков понадобилась 45 пострадавшим.
Глава области Василий Голубев поручил проверить все нежилые помещения в регионе.
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