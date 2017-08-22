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Posted 22 августа 2017, 14:45

Published 22 августа 2017, 14:45

Modified 11 сентября 2022, 09:01

Updated 11 сентября 2022, 09:01

Житель Таганрога сходил домой за ножом, чтобы ударить им обидчика на улице

22 августа 2017, 14:45
В Ростовской области задержали мужчину, который на улице несколько раз ударил ножом жителя Таганрога, передает во вторник региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что 40-летний подозреваемый поссорился на улице с двумя мужчинами. Далее он сходил домой и взял нож. После этого задержанный вернулся и несколько раз ударил одного из пострадавших", - говорится в публикации.

Отмечается, что знакомый потерпевшего находился в это время в магазине. Он вызвал полицию и медиков. В результате личность нападавшего установили, далее его задержали.

По факту причинения вреда здоровью завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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#Илья Ульянов#Новости
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