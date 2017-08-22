Житель Таганрога сходил домой за ножом, чтобы ударить им обидчика на улице

Posted 22 августа 2017, 14:45
Published 22 августа 2017, 14:45
Modified 11 сентября 2022, 09:01
Updated 11 сентября 2022, 09:01
"Было установлено, что 40-летний подозреваемый поссорился на улице с двумя мужчинами. Далее он сходил домой и взял нож. После этого задержанный вернулся и несколько раз ударил одного из пострадавших", - говорится в публикации.
Отмечается, что знакомый потерпевшего находился в это время в магазине. Он вызвал полицию и медиков. В результате личность нападавшего установили, далее его задержали.
По факту причинения вреда здоровью завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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