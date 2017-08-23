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Более 100 сгоревших домов не подлежат восстановлению в Ростове

23 августа 2017, 14:29
В Ростове-на-Дону после крупного пожара на улице Нижегородской восстановлению не подлежат 107 домовладений, передает в среду горадминистрация.

"В Пролетарском районе уничтожены 58 домов, в Кировском - 49 строений", - говорится в публикации.

Отмечается, что все районы города выделили водоналивную технику для подвоза воды на нужды пожаротушения. Во вторник специалисты обрезали газопроводы в 47 домовладениях, попавших в зону пожара.

Инцидент случился в понедельник. Выгорели более 100 объектов. В итоге эвакуировали свыше 500 местных жителей. В данный момент в городе находится глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он уже успел посетить пострадавших.

Всего за медпомощью обратились 58 человек.

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