Фильм о Цое ростовского режиссера Серебренникова, будет закончен без него

По словам Идова, он не может поверить в то, что Серебренникову инкриминируют совершение такого серьезного преступления. Сценарист написал, что виделся с режиссером несколько дней назад и он находился в отличном настроении. "Фильм "Лето" уже отснят на две трети, и я уверен, он будет завершен в любом случае", - подчеркнул Михаил Идов.