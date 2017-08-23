Фильм о Цое ростовского режиссера Серебренникова, будет закончен без него

Posted 23 августа 2017, 00:33
Published 23 августа 2017, 00:33
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Напомним, что 22 августа Следком РФ объявил о задержании известного кинодеятеля и руководителя московского "Гоголь-Центра" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По словам Идова, он не может поверить в то, что Серебренникову инкриминируют совершение такого серьезного преступления. Сценарист написал, что виделся с режиссером несколько дней назад и он находился в отличном настроении. "Фильм "Лето" уже отснят на две трети, и я уверен, он будет завершен в любом случае", - подчеркнул Михаил Идов.
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