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Posted 23 августа 2017, 00:33

Published 23 августа 2017, 00:33

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Фильм о Цое ростовского режиссера Серебренникова, будет закончен без него

23 августа 2017, 00:33
Кинокартина "Лето", рассказывающая о культовой рок-группе "Кино" и ее лидере Викторе Цое, которую снимал режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников, будет завершена в любом случае, написал в своем Facebook сценарист Михаил Идов.

Напомним, что 22 августа Следком РФ объявил о задержании известного кинодеятеля и руководителя московского "Гоголь-Центра" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам Идова, он не может поверить в то, что Серебренникову инкриминируют совершение такого серьезного преступления. Сценарист написал, что виделся с режиссером несколько дней назад и он находился в отличном настроении. "Фильм "Лето" уже отснят на две трети, и я уверен, он будет завершен в любом случае", - подчеркнул Михаил Идов.

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