Игрок Препелицэ ушел из ФК "Ростов"

Posted 23 августа 2017, 06:44
Published 23 августа 2017, 06:44
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Клуб и игрок расторгли договор по обоюдному согласию сторон", - говорится в публикации.
Отмечается, что игрок провел в команде один год. Клуб поблагодарил футболиста за это время.
Напомним, летом "Ростов" уже покинули множество футболистов. Вместо них набрали новых игроков. Также новым тренером команды является Леонид Кучук.
Сейчас клуб участвует в чемпионате РФ. Ранее он вничью сыграл с "Краснодаром".
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