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Posted 23 августа 2017,, 09:27

Published 23 августа 2017,, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Проезд в городском транспорте подорожает в Ростове 1 сентября

23 августа 2017, 09:27
С 1 сентября 2017 года в очередной раз увеличится цена одной поездки в общественном транспорте Ростова-на-Дону, проинформировала горадминистрация.

"С указанной даты цена проезда в автобусе и маршрутном такси составит 25 рублей. При использовании транспортной карты поездка обойдется в 20 рублей", - сказано в сообщении.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ростова останется прежней - 17 рублей. Она не будет зависеть от способа оплаты.

Напомним, ранее жители города составили петицию с просьбой не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте, которая набрала свыше 7 тысяч подписей.

р3

Вы часто пользуетесь общественным транспортом?
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#Общество#Новости#Опросы#Татьяна Уляшова
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