Проезд в городском транспорте подорожает в Ростове 1 сентября

Posted 23 августа 2017,, 09:27
Published 23 августа 2017,, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
"С указанной даты цена проезда в автобусе и маршрутном такси составит 25 рублей. При использовании транспортной карты поездка обойдется в 20 рублей", - сказано в сообщении.
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ростова останется прежней - 17 рублей. Она не будет зависеть от способа оплаты.
Напомним, ранее жители города составили петицию с просьбой не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте, которая набрала свыше 7 тысяч подписей.
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