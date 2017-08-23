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Posted 23 августа 2017, 13:08

Published 23 августа 2017, 13:08

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Ростовские погорельцы смогут восстановить свои дома на прежнем месте

23 августа 2017, 13:08
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону местные жители, которые пострадали из-за крупного пожара на улице Нижегородской, смогут восстановить свои домовладения на прежнем месте, передает в среду правительство региона.

"Глава региона Василий Голубев заявил, что с каждым пострадавшим будут работать отдельно. У них будет выбор либо восстановить дом на прежнем месте, либо переехать", - говорится в публикации.

Отмечается, что если человек захочет переехать, то специалисты будут подыскивать необходимые условия. В данный момент специалисты обследуют каждый участок земли. На основе этих обследований будет приниматься решение по обеспечению жильем пострадавших.

Возгорание произошло в понедельник. Пламя охватило свыше 100 домов. Из-за этой зоны эвакуировали более 500 человек и разместили в пунктах временного проживания.

На тушение огня понадобились сутки.

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#Общество#Пожар на "Театралке"#Новости
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