Ростовские погорельцы смогут восстановить свои дома на прежнем месте

Posted 23 августа 2017, 13:08
Published 23 августа 2017, 13:08
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
"Глава региона Василий Голубев заявил, что с каждым пострадавшим будут работать отдельно. У них будет выбор либо восстановить дом на прежнем месте, либо переехать", - говорится в публикации.
Отмечается, что если человек захочет переехать, то специалисты будут подыскивать необходимые условия. В данный момент специалисты обследуют каждый участок земли. На основе этих обследований будет приниматься решение по обеспечению жильем пострадавших.
Возгорание произошло в понедельник. Пламя охватило свыше 100 домов. Из-за этой зоны эвакуировали более 500 человек и разместили в пунктах временного проживания.
На тушение огня понадобились сутки.
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