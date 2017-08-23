Скорсезе продюсирует кино о молодости злодея Джокера

Posted 23 августа 2017, 09:12
Published 23 августа 2017, 09:12
Modified 1 октября, 13:04
Updated 1 октября, 13:04
Сюжет фильма разворачивается в Готэме в 80-х годах прошлого столетия. Известно, что режиссером фильма выбран Тодд Филлипс, автор "Мальчишек в Вегасе". Он также примет участие в разработке сценария совместно со Скоттом Силвером.
По задумке авторов, картина должна получиться в чем-то схожей по духу с другими фильмами Мартина Скорсезе, таких как "Таксист" и "Бешеный бык".
Кто сыграет самого Джокера пока остается для поклонников творчества Скорсезе загадкой, по слухам главная роль точно не светит Джареду Лето, который перевоплотился в злодея в "Отряде самоубийц".
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