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Posted 23 августа 2017, 09:12

Published 23 августа 2017, 09:12

Modified 1 октября, 13:04

Updated 1 октября, 13:04

Скорсезе продюсирует кино о молодости злодея Джокера

23 августа 2017, 09:12
Кинокомпании Warner Bros. и DC приступили к созданию кинофильма о молодости одного из главных злодеев Голливуда Джокера, пишет "Рамблер.Новости".

Сюжет фильма разворачивается в Готэме в 80-х годах прошлого столетия. Известно, что режиссером фильма выбран Тодд Филлипс, автор "Мальчишек в Вегасе". Он также примет участие в разработке сценария совместно со Скоттом Силвером.

По задумке авторов, картина должна получиться в чем-то схожей по духу с другими фильмами Мартина Скорсезе, таких как "Таксист" и "Бешеный бык".

Кто сыграет самого Джокера пока остается для поклонников творчества Скорсезе загадкой, по слухам главная роль точно не светит Джареду Лето, который перевоплотился в злодея в "Отряде самоубийц".

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