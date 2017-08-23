Взрыв газа не мог стать причиной крупного пожара в Ростове — газовики

"Причину пожара установит следствие, но есть большие сомнения, что они связаны с газоснабжением", - сказал специалист.
Он отметил, что во время пожара был один хлопок от взрыва газа. "Пожарные сообщали, что вытаскивали не один баллон с газом. Из 90 сгоревших домов, газифицированы были 47, сгорели полностью 35. Получается, половина жильцов использовала бытовой газ в баллонах", - сообщил Казбек.
Во время пожара на улице Нижегородской в понедельник погиб один человек, пострадали 58. Сгорело 124 здания, 10 из которых - многоквартирные дома. Сейчас в районе пожара есть вода и электроэнергия. Уличное освещение должны восстановить к вечеру среды, подключение абонентов к газоснабжению будут проводить в течение всего светового дня.