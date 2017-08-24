ФК "Ростов" выпустил трейлер нового фильма "Мужики"

Posted 24 августа 2017, 08:55
Published 24 августа 2017, 08:55
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Ролик длится чуть менее двух минут. Его посмотрели более 32 тысяч раз. В нем можно увидеть моменты с различных матчей.
"Киноленту сняли для болельщиков. Во время просмотра они смогут вспомнить исторические победы", - говорится в публикации. Отмечается, что 29 августа в летнем амфитеатре состоится открытый показ. Он начнется в 20.00 мск.
Напомним, фанаты называют "мужиками" игроков за отличные результаты в матчах.
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