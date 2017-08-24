Первым делом – беспилотники, ну а регистрация потом

Posted 24 августа 2017, 14:17
Published 24 августа 2017, 14:17
Modified 17 сентября 2022, 14:40
Updated 17 сентября 2022, 14:40
Регистрировать нельзя штрафовать
Несмотря на то, что закон вступил в силу, он не может применяться на практике, поскольку акты, которые определяли бы сам порядок учета беспилотников, еще не существуют, и находятся в стадии разработки, рассказал руководитель авиационного учебного центра ДГТУ Владимир Гордиенко.
«В актах должен быть прописан и разработан порядок: кто будет регистрировать, по каким адресам, по какой форме. В сущности, как инструкция. А их нет, поэтому сегодня ни о какой административной ответственности не может быть и речи», – пояснил он.
Гордиенко сообщил, что факт о ненаступлении ответственности подтвердили ему по переписке в организации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которая в настоящее время занята разработкой законов для владельцев беспилотников и учебных центров.
«Директор этой фирмы сообщил, что до конца года ожидается проект этих актов по постановке на учет. Мы держим руку на пульсе и следим за этим, так как обучаем по беспилотникам. Ну а пока – летайте на здоровье, с учетом всех норм безопасности и разумной ответственности», – подчеркнул он.
Управлять даже небольшим беспилотником на самом деле не так просто, как кажется. По мнению Гордиенко, получить минимальный набор знаний и пройти обучение перед использованием беспилотника в идеале должен каждый, кто собирается запускать в воздух дрон.
«Я бы, конечно, организовал ликвидацию безграмотности для всех. Но сейчас по закону это не обязательно. Сейчас ты покупаешь и запускаешь, на свой страх и риск», – отметил он.
Грамотные люди, однако, стремятся предварительно пройти обучение из интереса, и чтобы не разбить дорогостоящую игрушку (стоимость дронов доходит до 100 тысяч рублей), а также чтобы не причинить вред себе и третьим лицам, пояснил спикер.
«Бывают ведь всякие случаи, чаще анекдотичные – с птицами. Или дети запускают дрон дома, а он приземляется у мамы в волосах, и приходится выстригать… Но обычно то, кто покупает дрон – человек серьезный и подготовленный. Детей-хулиганов, которые специально будут направлять летающую игрушку на других людей, вряд ли так много», – рассудил он.
В ростовском ДГТУ в настоящее время находится единственный обучающий центр на весь южный регион, где проводится 20-часовая базовая программа по управлению и 72-часовая углубленная программа с выдачей удостоверения о повышении квалификации. В нее входят полностью теория, тренаж и практические полеты, рассказал Гордиенко.
«Пройти такую программу может не только любой владелец беспилотника, но и вообще любой желающий, кто хочет и интересуется. Сейчас мы хотим сделать такие центры и в филиалах других городов: Волгодонск, Пятигорск, Шахты, Таганрог. Мы собираемся также подготавливать новобранцев совместно с ДОСААФ, как операторов беспилотных систем», – пояснил он.
В Польше, которую спикер привел в качестве примера, обучение организовано несколько по-другому.
«У них это все наподобие курсов кройки и шитья. Человек, который приобрел беспилотник, приходит в учебный центр, где специалисты рассказывают, что это такое и как им управлять, в течение, допустим, 4-5 часов. Рассказывают меры безопасности, и выдают небольшое удостоверение, что человек прослушал правила безопасности. Все. Я считаю, что это действительно надо», – подытожил он.
При этом Гордиенко считает регистрацию необязательной.
«Беспилотник весом 250 грамм – это игрушечка. Я понимаю, беспилотник где-то от 10 килограмм весом, который поднимается на большую высоту. Но если мелочь летает – зачем ее регистрировать? Считаю, что регистрировать нужно большие, а занятия по мерам безопасности проводить со всеми», – аргументировал он.
Терроризм и шпионство
Начальник отдела организации использования воздушного пространства Южного межрегионального территориального управления федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта РФ Александр Монастырев придерживается обратного мнения.
«Важность регистрации состоит в том, чтобы беспилотники не использовались в полосах воздушных подходов аэропортов, которые у нас имеются. В китайских квадрокоптерах системы «Фантом 3» и «Фантом 4», например, есть возможность занесения в программу аппарата зон ограничения, где нельзя летать», – делится спикер.
По определению Монастырева, пользователь, покупающий квадрокоптер, фактически становится внешним пилотом – то есть командиром воздушного судна, который должен знать законодательство и знать, сколько воздушных трасс находится над Ростовом.
«Воздушное пространство над нами имеет достаточно сложную структуру: есть воздушные трассы, есть местные воздушные линии, есть зоны аэродромов, зоны ограничения полетов, есть опасные зоны и запретные зоны, куда не стоит вообще влетать. Это ж только так кажется, что воздух прозрачный», – поясняет он.
Спикер подчеркнул, что применение летательных аппаратов над большим скоплением людей – запрещается.
При этом, по мнению Монастырева, даже небольшие беспилотники нуждаются в регистрации и по другой причине – из-за возможности их несанкционированного использования. Нарушать общественный порядок при помощи беспилотников, по его словам, можно не только запуская дрон над головами толпы.
«Квадрокоптер массой 1,8 килограммов берет почти такую же массу любого отравляющего или взрывчатого вещества, или две гранаты Ф-1 с поражающим действием 250 метров. Я считаю, учет придуман сугубо в целях недопущения террористических или других подобных актов. Любые беспилотники могут быть использованы террористами», – считает Монастырев.
Кроме того, с помощью дронов можно вмешиваться в личную жизнь, заметил спикер.
«Например, к вашему окну подлетит беспилотник и будет снимать все, что вы делаете. На нем может также быть установлено устройство, считывающее вибрацию стекол и распознающее все разговоры, которые вы ведете. Такая слежка возможна с любой стороны: скажем, чей-нибудь муж закажет такую слежку за женой сыскному агентству, и оно организует ее. Вариантов применения беспилотников даже небольшого размера – масса», – подытожил он.
Но поскольку небольшие беспилотники могут являться как орудием в руках террористов, так и безобидной детской игрушкой, идеальным вариантом безопасного использования в данном случае спикер назвал отведение определенных зон для детей под это занятие.
«Городские власти должны определить, что, к примеру, стадион школы такой-то является площадкой для запуска квадрокоптеров. И пусть дети в каждой школе занимаются в этих кружках и запускают летательные аппараты на стадионе. Площадка обеспечивает визуальное наблюдение за беспилотником. И деревьев, и народу там мало, если спортсмены бегать не будут», – рассудил Монастырев.
За рубежом проблема использования беспилотников, по словам спикера, тоже не решена до конца.
«Международная организация гражданской авиации ИКАО только в 2020 году будет публиковать законы по беспилотным летательным аппаратам. В настоящий момент они выпустили информационное письмо, в котором говорят о том, что организация применения беспилотников является очень важной задачей, и необходимо международное сотрудничество в обеспечении безопасности полетов. Отношение к подготовке операторов беспилотников разрабатывается ими сейчас, и все это будет к 2020 году выделено в отдельный документ ИКАО», – поделился он.
В настоящий момент, по сведениям спикера, законы по беспилотникам введены в Италии, Испании и Франции.
«На этот опыт можно опираться. Все эти страны рекомендуют запуск беспилотников осуществлять не менее чем в 150 метрах от большого скопления людей, и не менее 50 метров от частной собственности: домов, квартир, жилых комплексов», – заметил Монастырев.
В знании воздушного законодательства РФ наблюдается большая безграмотность, посетовал он.
«Если мы сами не разработаем в эти сроки каких-либо законодательных положений, то все документы ИКАО примем в качестве рекомендаций», – заключил представитель агентства воздушного транспорта.
Такой вариант, вероятно, будет для России не худшим.
Летать – не ползать
Активный пользователь воздушного пространства, оператор беспилотного летательного аппарата компании TVI Александр Соловьев также согласился с необходимостью обязательной регистрации, связывая это с возрастающим числом неквалифицированных пользователей беспилотников.
«В последнее время развелось очень много людей, которые купили квадрокоптеры. Не все эти люди соблюдают правила безопасности. Человек, который покупает аппарат и думает, что дроном легко управлять, и что он теперь крутой фотограф, крутой видеограф и вообще звезда, ошибается», – подчеркнул Соловьев.
По мнению спикера, нужны время и опыт, чтобы научиться использовать дрон правильно.
«Есть много тонкостей, таких как погодные условия, и других, которые могут повлиять, прежде всего, на безопасность людей. Потому что если эта штука упадет на голову – будут действительно проблемы», – рассудил он.
Отсутствие регистрации у беспилотника, по словам спикера, меняет то, что если произойдет столкновение или он упадет кому-то на голову, то ответственного трудно будет найти.
«Были такие случаи, когда из-за неправильного и неосторожного использования потом возникают вопросы к профессионалам, к каким отношу себя я. А я считаю, что это несправедливо», – делится Соловьев.
Штрафы за использование незарегистрированного летательного аппарата нужны, и прежде всего для того, чтобы закон в глазах пользователей дронов приобрел силу, продолжил рассуждать он, однако сам процесс регистрации должен быть удобен для пользователя.
«Регистрация нужна, но, конечно, если она будет предельно удобной, то есть если не надо будет ехать в Москву, как обещали в прошлый раз законодатели. Лучше, если она будет проводиться в электронном виде через Интернет. Мы в 21 веке, и это не должно занимать кучу времени», – выразил свое мнение он.
Заниматься регистрацией, по словам Соловьева, должны те, у кого есть информация о движении воздушных судов и карта воздушного пространства, кто имеет непосредственное отношение к воздуху – например, один из кабинетов Росавиации.
«А то постоянно подходят какие-нибудь сотрудники полиции, которые просят разрешение, а сами даже не понимают, на что они просят разрешение», – пожаловался оператор беспилотников.
Должна быть, кроме того, какая-то структура, которая проводит курсы по обучению, согласился спикер с руководителем авиационного учебного центра ДГТУ Владимиром Гордиенко.
«Хорошо бы ввести такую схему: нет сертификата об обучении – нет регистрации – нет использования дрона. Конечно, если эта схема не будет коррумпирована», – заметил Соловьев.
Он также добавил, что в России пилоты во время съемок масштабных мероприятий часто забывают о том, что рядом кружат другие дроны, которые могут просто столкнуться в воздухе и упасть.
«Я часто общаюсь с партнерами из Франции, Германии, Англии. Там в принципе все это законодательно утверждено на нормальных условиях. Если идут спортивные мероприятия или мероприятия городского масштаба, туда просто не залетают, и все. Менталитет у людей другой. У нас же – тем круче, что я ближе к гуще событий», – посетовал Соловьев.
Не знаю, насколько это будет эффективно, но закон нужен, заключил он.