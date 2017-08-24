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Posted 24 августа 2017, 03:06

Published 24 августа 2017, 03:06

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Режиссер Ганин сказал, что Серебренников сделал из Цоя гея

24 августа 2017, 03:06
По мнению режиссера Кирилла Ганина, в своем новом фильме "Лето" о культовой рок-группе "Кино", Кирилл Серебренников представил Виктора Цоя похожим на представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет "Взгляд".

Ганин поделился в своем Facebook с подписчиками информацией, полученной от знакомой, что в фильме Серебренникова, съемки которого проходят в Санкт-Петербурге, Цой представлен как гомосексуалист, которого с Айзеншпицем связывают любовные отношения. По словам Ганина, его знакомая работает помощником режиссера по актерам и она "в восторге от ареста Серебренникова".

Причем барабанщик рок-группы, по данным Ганина, также представлен как гей и он негативно относится к отношениям Цоя и Айзеншпица. Кирилл Ганин, который также является политическим лидером партии "Россия без мракобесия", считает, что именно из-за такого альтернативного взгляда на личную жизнь музыканта режиссеру Кириллу Серебренникову было отказано в бюджетном финансировании.

В свою очередь автор сценария кинокартины "Лето" Михаил Идов назвал счлова Ганина полным бредом.

Напомним, что ростовский режиссер Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетнгых средств, направленных на развитие культурного проекта "Платформа". В настоящее время он находится под домашним арестом.

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#Культура#Новости
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