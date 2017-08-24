Режиссер Ганин сказал, что Серебренников сделал из Цоя гея

Ганин поделился в своем Facebook с подписчиками информацией, полученной от знакомой, что в фильме Серебренникова, съемки которого проходят в Санкт-Петербурге, Цой представлен как гомосексуалист, которого с Айзеншпицем связывают любовные отношения. По словам Ганина, его знакомая работает помощником режиссера по актерам и она "в восторге от ареста Серебренникова".