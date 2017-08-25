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Posted 25 августа 2017, 10:04

Published 25 августа 2017, 10:04

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Две улицы Ростова на сутки останутся без воды

25 августа 2017, 10:04
В Ростове-на-Дону на двух улицах на сутки отключат водоснабжение из-за проведения технических работ, информирует в пятницу горадминистрация.

"Воду отключат на улицах Руспубликанская и Минераловодская. Ограничения будут длиться сутки с 09.00 мск 29 августа", - говорится в публикации.

В это время пройдет переврезка участка водовода. Работы проведет компания "Ростовводоканал".

Ранее два донских города оставались без водоснабжения из-за ухудшения качества воды на водохранилище.

р1

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