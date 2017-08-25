Почему горит и будет гореть Ростов

"Сейчас в прессе массируется информация о том, что там очень дорогая земля, и у людей действительно создается такое впечатление. А это далеко не так. Сотка земли там и до пожара, и после него стоит от 600 тысяч рублей и максимум до миллиона, и то, если это угловой участок прямоугольной формы с хорошим фасадом, но не более", - рассказывает о реальном положении дел на рынке ростовской недвижимости Пивоварова.