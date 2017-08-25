Почему горит и будет гореть Ростов

Так почему же горит старый Ростов? Так ли дорога здесь земля, как того хотят ее владельцы? Кто стоит за поджогами в центре города и где в Ростове ожидать новых вспышек огня? На эти вопросы корреспондентам RostovGazeta ответили эксперты.
Во всем виноваты риелторы
Среди наиболее вероятной из причин возгорания пожарные называют поджог. По мнению местных жителей, косвенная заинтересованность в этом была у так называемых "черных риелторов", которые не могли выжить людей из своих домов и намеревались их немного припугнуть. Именно эту версию губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил проверить с особым вниманием. О том, что им угрожают, люди заявляли еще за несколько дней до пожара. Вблизи "Театралки" уже сгорели дотла два дома, и вот новый поджог.
"Я работаю на этом рынке уже давно, и не знаю ни одной риелторской компании, которая бы поджигала дома людей. Формулировка "черные риелторы" подрывает имидж риелторского и строительного сообщества. Если завладеть чужим имуществом пытаются обманным путем, то это мошенничество, и это может сделать кто угодно", - считает руководитель отдела маркетинга и аналитики РК "Дон-МТ-недвижимость", к.э.н. Галина Пивоварова.
По ее словам, заинтересованность риелторских агентств в данном мероприятии весьма сомнительна. "Ценность в данном случае представляет не само строение, а именно земля. Никто не может ее застраивать, если она не является его собственностью, даже несмотря на то, что там был пожар. Поэтому мне не совсем понятна версия с поджогом именно риелторами. Что они от этого выиграли?", - поясняет Пивоварова.
Однако, по ее словам, если земельный участок не находился в собственности, то людям можно только посочувствовать – они действительно остались ни с чем.
Цена вопроса
Одним из аргументов жителей "Говнярки", а именно так в народе называется район, где случился пожар, в пользу того, что все это – промыслы черных риелторов и цены участка. Выкупить землю у ростовчан предлагали за 100 тысяч рублей за сотку. По словам Пивоваровой, стоимость участков в данном районе старого Ростова никогда не была высокой. Однако и приведенные Пивоваровой цифры по рыночной стоимости участков в данном районе выше вышеназванных как минимум в шесть раз.
"Сейчас в прессе массируется информация о том, что там очень дорогая земля, и у людей действительно создается такое впечатление. А это далеко не так. Сотка земли там и до пожара, и после него стоит от 600 тысяч рублей и максимум до миллиона, и то, если это угловой участок прямоугольной формы с хорошим фасадом, но не более", - рассказывает о реальном положении дел на рынке ростовской недвижимости Пивоварова.
По ее мнению, в центре Ростова есть более привлекательные для застройки участки земли. "Именно в этом районе, где произошел пожар, малоразвита транспортная и социальная инфраструктуры. Не надо забывать и о сложности рельефа в этой местности. Себестоимость строительства при таком сложном рельефе увеличивается на 40%. А район, где случился пожар, хотя и относится к историческому центру города, но он не является тем центром бизнес- и премиум-класса, где ростовчане хотят покупать дорогое жилье", - поясняет Пивоварова.
В причастности к делу риелторов уверен руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов. По его словам, район намеренно подпалили, чтобы застроить его многоэтажками. "Какая разница, кто из застройщиков мог это сделать. Есть система, понимаете, безнаказанная. В Могилеве в Беларуси "черных риелторов" расстреляли за то, что они пять человек довели до смерти и забрали квартиры. А у нас они работают, бабушки с дедушками пропадают только. Я вообще удивляюсь, как до сих пор не спалили город", - говорит он.
90% домов в центре Ростова – это хлам, который сгорит
По мнению Бессонова, частные постройки в центре города портят внешний облик города, их надо снести. "Снесли бы давно эти трущобы, оставили две-три улицы в центре, остальное все под новую застройку с современными материалами и удобными эргономическими помещениями, построили бы умные дома. А так 90% центра Ростова – это хлам, который и поджигать не надо, он сам сгорит", - считает депутат.
Среди прочих причин пожара в городе депутат называет также небрежное отношение к своевременному покосу травы. "Смотрите, трава у нас в городе не косится. К концу августа она высохнет и будет сильнее пороха", - предупреждает депутат.
От пожара в Ростове не спасут даже датчики
Низкая грамотность населения в области пожарной безопасности и не готовность устанавливать противопожарные системы в частных домах, по мнению Бессонова, могли стать еще одной причиной возгорания в Ростове. "Научно-технический прогресс сегодня позволяет нам многие вещи решать на другом уровне. Те же проблемы с пожарами, которые мы имеем, идиотские. В мире созданы системы пожаротушения, позволяющие отсекать огонь и все, и никаких проблем. Мы же живем в домах позапрошлого века, и отношение в общении людей между собой у нас из позапрошлого века. Мы даже не можем подумать о том, чтобы жить по-другому", - говорит депутат.
Исследования конструкторского бюро "Метроспецтехника" показали, что даже технически исправные датчики реагируют на дым только тогда, когда он вплотную подобрался к датчику, а к этому времени, как правило, комната уже полностью полыхает в огне.
"Ни один точечный дымовой пожарный датчик, где бы он не устанавливался, не гарантирует безопасность жизни людей, поскольку отсутствуют механизмы проверки его работоспособности в процессе эксплуатации. И это общемировая проблема, а не только города Ростова-на-Дону. До сих пор обнаружение дыма производится по старым технологиям, разработанным почти 50 лет назад. Получается следующая ситуация: пожарные датчики вроде бы установлены, а смогут они обнаружить пожар или нет никому неизвестно", - говорит директор ООО "Конструкторское бюро "Метроспецтехника" Игорь Саутин.
В качестве альтернативы есть новые разработки пожарных датчиков со сверхранним обнаружением дыма, но их первоначальная стоимость все еще дорога, чтобы каждый житель мог установить такой датчик в своем доме, а потому с пожарами в Ростове борются по старинке.
Вспыхнуть могут еще три дома в центре города
"Ранее это проблема была локальной: стоит брошенный памятник архитектуры, любой может незаметно зайти в него, развести костер на кураже и выйти. Так было с домом на Темерницкой, между переулками Газетный и Семашко. Так было с домом на Станиславского между переулком Братский и Халтуринский. Однако пожар в понедельник показал, что эта проблема может стать глобальной катастрофой для города", - полагает председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.
По его словам, если не предпринять никаких мер, город ожидают новые пожары. "Следующий пожар может случиться на Садовой, 18 в бывшем здании цветной печати, на пересечении Донской и Соборного, где также расположено заброшенное, захламленное здание – тоже памятник архитектуры, который в любой момент может вспыхнуть, как спичка. Дом Григоряна на углу 20 линии и улицы Мурлычева уже горел", - рассказывает он.
По словам Кожина, все брошенные дома в центральной части города – это возможные очаги пожара, а с учетом особенности погоды и чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется в регионе, угроза переброса огня не только на соседние малоэтажные здания, но и на высотки чрезвычайно велика. По мнению Кожина, здания по обозначенным адресам необходимо законсервировать, и такой пример обращения со зданиями есть – гостиница Московская на Садовой, иначе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году гости донской столицы будут ходить "по вновь вымощенной плитке, но вдоль сгоревших домов".