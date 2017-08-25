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Posted 25 августа 2017, 09:18

Published 25 августа 2017, 09:18

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Развитие туризма на Дону сдерживает отсутствие зимних мероприятий

25 августа 2017, 09:18
В Ростове-на-Дону с ноября по март происходит незначительное количество мероприятий, рассказал председатель наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма Геннадий Шаталов.

В рамках Международного фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS в четверг состоялся мастер-класс Генная Шаталова "Основные тренды развития въездного и внутреннего туризма в России".

"Если мы возьмем календарь Ростовской области, то в ноябре уже заканчиваются все мероприятия, и жизнь затихает до марта", - рассказал Шаталов.

Спикер добавил, что в более 85% регионов с ноября по март не происходит никаких событий.

Также Шаталов отметил, что туристам, приезжающим в Ростов, не хватает путеводителей, чтобы гости понимали, что им здесь посмотреть.

Посещаете ли вы ростовские мероприятия?
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