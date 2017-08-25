России необходима система лоббирования интересов инноваторов — ТПП

Posted 25 августа 2017, 09:28
Published 25 августа 2017, 09:28
Modified 1 октября, 13:49
Updated 1 октября, 13:49
В четверг состоялся круглый стол Торгово-промышленной палаты по приоритетным направлениям организации и развития инновационной деятельности в городе Ростове-на-Дону.
"Системы лоббирования интересов инноваторов местных не существует, но создать ее можно", - рассказал Шнейдер.
Также он добавил, что на уровне Ростовской области не существует системы, которая бы лоббировала лучшие решения, потому что пишут технические задания, как правило, чиновники, которые не хотят вводить никаких инноваций и не всегда разбирается в этом.
"Необходимо перейти к проектным подходам, когда технические задания будут писать не чиновники, а специалисты, тогда у нас начнется какое-либо движение в этих процессах", - добавил спикер.
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