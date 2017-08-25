rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2017, 07:23

Published 25 августа 2017, 07:23

Modified 11 сентября 2022, 16:26

Updated 11 сентября 2022, 16:26

​Ростовчанам показали свыше 300 образцов военной техники на форуме "Армия"

25 августа 2017, 07:23
Свыше 300 образцов современной военной техники представили в городе Ростове-на-Дону на всероссийском форуме "Армия-2017", который в настоящее время проходит на полигонах во всех городах России, передает корреспондент RostovGazeta.

Форум проходит на полигоне Кадамовский под Новочеркасском. Посетители смогли ознакомиться с лучшими образцами вооружения РФ, пострелять из симуляторов армейского оружия в тире, а также посмотреть рукопашный бой и бег по полосе с препятствиями.

Оборону противника на импровизированном поле боя на БМП и бронетранспортерах прорывали мотострелковые подразделения. В воздушную схватку вступили вертолеты и истребители. Оружие к полю боя доставляли на коннице.

"Все это нужно для того, чтобы показать, что собой представляют наши вооруженные силы, раз. Показать людям, а особенно детям, тем, кто мечтает стать военным, как они дальше будут проходить службу в вооруженных силах, два. И третье, наверное, чисто патриотический воспитательный момент", - говорит заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Все желающие также могли записаться на военную службу по контракту.

Материалы по теме
Экипажи штурмовиков ЮВО уничтожили лагерь условных диверсантовУчения морской авиации начались в ЮВО
#Алия Шарафутдинова#Общество#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика