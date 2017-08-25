rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

​Ростовчанам показали свыше 300 образцов военной техники на форуме "Армия"

25 августа 2017, 10:23
Свыше 300 образцов современной военной техники представили в городе Ростове-на-Дону на всероссийском форуме "Армия-2017", который в настоящее время проходит на полигонах во всех городах России, передает корреспондент RostovGazeta.

Форум проходит на полигоне Кадамовский под Новочеркасском. Посетители смогли ознакомиться с лучшими образцами вооружения РФ, пострелять из симуляторов армейского оружия в тире, а также посмотреть рукопашный бой и бег по полосе с препятствиями.

Оборону противника на импровизированном поле боя на БМП и бронетранспортерах прорывали мотострелковые подразделения. В воздушную схватку вступили вертолеты и истребители. Оружие к полю боя доставляли на коннице.

"Все это нужно для того, чтобы показать, что собой представляют наши вооруженные силы, раз. Показать людям, а особенно детям, тем, кто мечтает стать военным, как они дальше будут проходить службу в вооруженных силах, два. И третье, наверное, чисто патриотический воспитательный момент", - говорит заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Все желающие также могли записаться на военную службу по контракту.

Материалы по теме
Экипажи штурмовиков ЮВО уничтожили лагерь условных диверсантовУчения морской авиации начались в ЮВО
#Новости#Алия Шарафутдинова#Общество#Видео
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00