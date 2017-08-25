​Ростовчанам показали свыше 300 образцов военной техники на форуме "Армия"

Форум проходит на полигоне Кадамовский под Новочеркасском. Посетители смогли ознакомиться с лучшими образцами вооружения РФ, пострелять из симуляторов армейского оружия в тире, а также посмотреть рукопашный бой и бег по полосе с препятствиями.
Оборону противника на импровизированном поле боя на БМП и бронетранспортерах прорывали мотострелковые подразделения. В воздушную схватку вступили вертолеты и истребители. Оружие к полю боя доставляли на коннице.
"Все это нужно для того, чтобы показать, что собой представляют наши вооруженные силы, раз. Показать людям, а особенно детям, тем, кто мечтает стать военным, как они дальше будут проходить службу в вооруженных силах, два. И третье, наверное, чисто патриотический воспитательный момент", - говорит заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
Все желающие также могли записаться на военную службу по контракту.