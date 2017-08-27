Пожар в Ростове тушили почти сутки из-за нехватки воды – эксперт

Воду на водовозках доставляли с Парамоновских складов. На то, чтобы ее привезти, уходило от 20 до 30 минут. "Хотя нам вроде сделали зеленый свет, и мы везде могли проезжать, но люди, как всегда, не уступали дорогу, и на Садовой нам даже пришлось ехать по встречке", - вспоминает Титов.