Пожар в Ростове тушили почти сутки из-за нехватки воды – эксперт

Posted 27 августа 2017, 10:17
Published 27 августа 2017, 10:17
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
Ранее ростовский водоканал прокомментировал, что никаких проблем с подачей воды при тушении пожара в Ростове не было.
Пожар в центре города, в результате которого сгорело свыше 120 домов, пострадали 600 человек и один человек погиб, произошел в понедельник по полудню. Локализовать быстро распространяющийся из-за сильного ветра огонь удалось только к семи часам вечера. Полностью потушить пожар смогли лишь на следующий день.
"Здесь старый район, и коммунальные сети не рассчитаны на такие ЧП. Пока пожарным давали воду, труба несколько раз прорвала, были утечки. Это очень сильно влияло на оперативность тушения. Получалось, что трубы с 300 диаметром могли заправлять как минимум четыре машины, а получилось, что еле хватало на две", - говорит Титов.
Воду на водовозках доставляли с Парамоновских складов. На то, чтобы ее привезти, уходило от 20 до 30 минут. "Хотя нам вроде сделали зеленый свет, и мы везде могли проезжать, но люди, как всегда, не уступали дорогу, и на Садовой нам даже пришлось ехать по встречке", - вспоминает Титов.
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