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Тейлор Свифт при помощи сингла дала отпор Канье Уэсту

27 августа 2017, 01:11
Американская поп-дива Тейлор Свифт записала новый сингл Look What You Made Me Do, при помощи которого дала отпор рэперу Канье Уэсту, обозвавшему ее, пишет Lenta.ru.

Видеоклип на данный сингл появился на YouTube. Певица при помощи песни выразила свое негативное отношение к музыканту, в частности раскритиковала его "жалкие игры". Конфликт между звездами вспыхнул после церемонии MTV Video Awards в 2009 году, в ходе которой Уэст прервал победную речь Свифт, завив, что эта награда должна принадлежать Бейонсе.

В прошлом году рэп-музыкант в своем сингле Famous несколько раз назвал певицу "сукой", и даже упомянул, что имеет право переспать с ней, поскольку своей популярностью она должна быть благодарна именно ему.

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