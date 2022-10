Тейлор Свифт при помощи сингла дала отпор Канье Уэсту

Американская поп-дива Тейлор Свифт записала новый сингл Look What You Made Me Do, при помощи которого дала отпор рэперу Канье Уэсту, обозвавшему ее, пишет Lenta.ru.