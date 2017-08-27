Тейлор Свифт при помощи сингла дала отпор Канье Уэсту

Видеоклип на данный сингл появился на YouTube. Певица при помощи песни выразила свое негативное отношение к музыканту, в частности раскритиковала его "жалкие игры". Конфликт между звездами вспыхнул после церемонии MTV Video Awards в 2009 году, в ходе которой Уэст прервал победную речь Свифт, завив, что эта награда должна принадлежать Бейонсе.