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Posted 28 августа 2017, 07:11

Published 28 августа 2017, 07:11

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Пробка образовалась на въезде в Ростов из-за нового светофора

28 августа 2017, 07:11
Сюжет
Новости Ростова
На трассе М-4 "Дон", на въезде в Ростов-на-Дону установили светофор, в результате на дороге появляются заторы, сообщается в Instagram, в одной из городских групп.

"Новый светофор заработал перед поворотом в поселок Янтарный. От комплекса "Мега" с утра начинаются пробки", - сказано в сообщении.

Пользователи критически отнеслись к установке светофора и заявили, что без него движение было нормальным.

"В 14.00 мск светофор еще не работал и было все нормально. Его включили в 18.00 и образовались заторы", - написал один из водителей в комментариях.

Другие местные жители рассказали, что светофор необходим, чтобы разгрузить поток у рынка "Алмаз". По их словам, в этой зоне ежедневные аварии и пробки.

По данным "Яндекс.Пробки", утром в понедельник на этой территории образовались заторы.

р1

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#Новости Ростова#Новости
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