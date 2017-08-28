Свыше 20 человек перегрелись в очередях на границе в Ростовской области

"У 22 граждан появились симптомы гипертермии. Это связано с устойчивой жаркой погодой", - сказано в сообщении.
Всего за неделю специалисты досмотрели более 1,3 тысячи машин. В результате у двух человек нашли подозрения на инфекционные заболевания.
Кроме того, в воздушном пункте пропуска досмотрели 38 судов и более 7 тысяч пассажиров. У двух человек нашли подозрения на инфекционные заболевания. Они не подтвердились.
Отмечается, что нарушения санитарного законодательства зафиксировали на девяти объектах.
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