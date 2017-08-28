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Свыше 20 человек перегрелись в очередях на границе в Ростовской области

28 августа 2017, 15:49
В Ростовской области на государственной границе во время прохождения контроля у 22 человек зафиксировали перегревание, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"У 22 граждан появились симптомы гипертермии. Это связано с устойчивой жаркой погодой", - сказано в сообщении.

Всего за неделю специалисты досмотрели более 1,3 тысячи машин. В результате у двух человек нашли подозрения на инфекционные заболевания.

Кроме того, в воздушном пункте пропуска досмотрели 38 судов и более 7 тысяч пассажиров. У двух человек нашли подозрения на инфекционные заболевания. Они не подтвердились.

Отмечается, что нарушения санитарного законодательства зафиксировали на девяти объектах.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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