К погорельцам в Ростове приехала Полина Диброва

Модель приехала в Ростов вместе с супругом, чтобы посетить кинофестиваль Bridge of Arts, но не смогла остаться безучастной к судьбе погорельцев. Миссис Россия привезла пострадавшим семьям, в которых есть малыши, детское питание. Кроме того, девушка отметила, что людям по-прежнему необходима помощь, предметы первой необходимости, деньги и восстановление документов. Ростовчанка призвала своих подписчиков не оставаться равнодушными и помочь погорельцам.