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К погорельцам в Ростове приехала Полина Диброва

29 августа 2017, 11:52
Супруга известного уроженца Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва Полина встретилась с пострадавшими от сильнейшего пожара в районе Театральной площади южной столицы, об этом обладательница титула "Миссис Россия-2017" рассказала в своем Instagram.

Модель приехала в Ростов вместе с супругом, чтобы посетить кинофестиваль Bridge of Arts, но не смогла остаться безучастной к судьбе погорельцев. Миссис Россия привезла пострадавшим семьям, в которых есть малыши, детское питание. Кроме того, девушка отметила, что людям по-прежнему необходима помощь, предметы первой необходимости, деньги и восстановление документов. Ростовчанка призвала своих подписчиков не оставаться равнодушными и помочь погорельцам.

Напомним, что пожал на улицах неподалеку от Театральной площади в Ростове произошел 21 августа. Огонь повредил более сотни домов, без крыши над головой остались около 500 человек.

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