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Posted 29 августа 2017, 13:34

Published 29 августа 2017, 13:34

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Ростовский театр драмы покажет два спектакля на международном форуме

29 августа 2017, 13:34
Театр драмы имени Горького из Ростова-на-Дону покажет два спектакля на форуме "Золотой витязь" в Москве, сообщила администрация южной столицы.

"Ростовчане повезут на фестиваль премьерные спектакли "Сталин. Часовщик" и "Матерь человеческая"", - сказано в сообщении.

Постановки участвуют в разных категориях - спектакли малой и большой формы.

Отмечается, что "Матерь человеческую" покажут уже в середине сентября, а вот "Сталин. Часовщик" завершит программу форума 3 декабря.

р3

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