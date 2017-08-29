Стали известны самые угоняемые авто в РФ

Posted 29 августа 2017, 00:33
Published 29 августа 2017, 00:33
Modified 17 сентября 2022, 14:40
Updated 17 сентября 2022, 14:40
"По данным специалистов, этих машин в стране очень много. Из-за того, что их легко продать, они пользуются спросом у злоумышленников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также транспорт разбирают на запчасти. Также в этом списке оказались BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz.
Издание пишет, что чаще всего транспорт угоняют в Москве и Санкт-Петербурге. При этом дорогие авто угоняют под заказ, их перевозят в другие субъекты. Более дешевые машины разбирают на запчасти.
По данным РИА "Новости", компания "Ренессанс страхование" в этом году потеряла 150 миллионов рублей из-за угонов.
Ранее Hyundai Solaris и Kia Rio угоняли, чтобы разобрать на запчасти. Сейчас их перепродают через Интернет по фальшивым документам.
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