В Ростове проверяют ДТП с водителем, откупившимся от старушки печеньем

По словам дочери пострадавшей, утром 17 августа во дворе дома №35 по улице Пржевальского неизвестный водитель белого Mercedes сбил женщину, затем довез ее до супермаркета, купил печенье и скрылся.
"Водитель купил моей маме, которую сбил на улице, печенье, батон хлеба и сок, а себе - сигареты. После чего довез ее до дома и сказал, чтобы она молчала о ДТП", - говорит дочь потерпевшей Антонина Ленова.
По словам женщины, виновник аварии признался бабушке, что не является владельцем автомобиля, он просто взял машину прокатиться.
"Сбить бабушку и даже не вызвать скорую помощь, еще и запугать ее. Нам не нужны от водителя деньги. Мне просто необходимо, чтобы этот человек понес наказание, у него должны отнять водительские права", - считает Леонова.
В результате аварии, как рассказывает Леонова, пожилая женщина получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, перелом руки в двух местах.
"По данному факту возбуждено административное расследование. Разыскивается предполагаемый участник аварии", - рассказали в ГИБДД.