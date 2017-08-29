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В Ростове проверяют ДТП с водителем, откупившимся от старушки печеньем

29 августа 2017, 16:32
Возбуждено административное расследование по делу о ДТП в Ростове, где водитель иномарки сбил 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По словам дочери пострадавшей, утром 17 августа во дворе дома №35 по улице Пржевальского неизвестный водитель белого Mercedes сбил женщину, затем довез ее до супермаркета, купил печенье и скрылся.

"Водитель купил моей маме, которую сбил на улице, печенье, батон хлеба и сок, а себе - сигареты. После чего довез ее до дома и сказал, чтобы она молчала о ДТП", - говорит дочь потерпевшей Антонина Ленова.

По словам женщины, виновник аварии признался бабушке, что не является владельцем автомобиля, он просто взял машину прокатиться.

"Сбить бабушку и даже не вызвать скорую помощь, еще и запугать ее. Нам не нужны от водителя деньги. Мне просто необходимо, чтобы этот человек понес наказание, у него должны отнять водительские права", - считает Леонова.

В результате аварии, как рассказывает Леонова, пожилая женщина получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, перелом руки в двух местах.

"По данному факту возбуждено административное расследование. Разыскивается предполагаемый участник аварии", - рассказали в ГИБДД.

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